هدف ليفربول الثاني في بورتو.. فيرمينو يسجل

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 21:34

فيرمينو ليفربول ليلة الأبطال بورتو

نرشح لكم

أخر الأخبار

ضربة موجعة.. هاري كين يخرج مصابا من مواجهة مانشستر سيتي 25 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – كيف أضاع صلاح ذلك الانفراد أمام بورتو؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو – لوريس يا رباه.. حارس توتنام يتألق أمام ركلة جزاء أجويرو ساعة | أوروبا
بالفيديو – ليفربول يبدأ بهز الشباك مبكرا.. نابي كيتا يدك بورتو بعد 5 دقائق فقط ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت - توتنام (1) - (0) سيتي 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – هدفان رائعان لـ شابي في تعادل السد أمام باختاكور.. وبرسبوليس يُسقِط الأهلي 2 ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك