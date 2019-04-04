ساسي نجم فوق العادة في أبرز إحصائيات الزمالك أمام سموحة

هدف الأهلي الأول في مرمى مودرن سبورت - عمر الساعي (الدوري المصري)

ملخص فوز الزمالك ضد المقاولون 2-1 (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد المقاولون العرب - محمد حمد (الدوري المصري)