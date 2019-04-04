ساسي نجم فوق العادة في أبرز إحصائيات الزمالك أمام سموحة
الخميس، 04 أبريل 2019 - 20:36
ساسي نجم فوق العادة في أبرز إحصائيات الزمالك أمام سموحة
نرشح لكم
ملخص فوز بيراميدز أمام وادي دجلة 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في مرمى مودرن سبورت - عمر الساعي (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك ضد المقاولون 2-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد المقاولون العرب - محمد حمد (الدوري المصري) هدف المصري الأول ضد البنك الأهلي - صلاح محسن (الدوري المصري) تحليل حالات التحكيم للجولتين السادسة والسابعة من الدوري المصري ملخص فوز الأهلي على كيتارا 4-0 (الكونفدرالية) هدف الأهلي الثالث ضد كيتارا - الشحات (الكونفدرالية)