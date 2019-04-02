مصطفى فتحي يتحدث عن إصابته وحديثه مع جروس وهل ينضم للأهلي

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 00:29

4/2/2019 12:29:31 AM مصطفى فتحي يتحدث عن إصابته وحديثه مع جروس وهل ينضم للأهلي
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الشرقية للدخان: نعمل مع الصفقات في هدوء.. وسنفاجئ الجميع 21 دقيقة | الدوري المصري
مرعي عن ترشيحه لخلافة نبيه: لا توجد مفاوضات.. ولا أحد يرفض نداء الزمالك 46 دقيقة | مصر
جمعة: موقف مصطفى محمد في يد اتحاد الكرة.. وصلاح لم يتغير منذ مزاملتي له 49 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - منتخب السيدات يبدأ مشوار إفريقيا.. وفرصة لإنجاز لم يتحقق منذ 44 عاما 55 دقيقة | رياضات أخرى
عصام عبد الفتاح: الاهتمام بتقنية الفيديو تسبب في عدم تطوير النواحي الفنية للحكام ساعة | الدوري المصري
بواليا: لم أرغب في ترك الأهلي.. وهذه حقيقة "الغيرة" من شريف ساعة | الدوري المصري
فرج عامر: صفقة سموحة التاريخية هي مهاجم من الدوري الإسباني.. واللاعب في مصر حاليا 2 ساعة | الدوري المصري
حجازي عن مراوغته لـ أبو بكر: إنه موقف في المباراة.. أحترمه وهدفي كان افتكاك الكرة 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك
قد ينال إعجابك