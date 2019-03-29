لاعبو توتنام يتدربون في ملعب الفريق الجديد لأول مرة

الجمعة، 29 مارس 2019 - 22:56

توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين: نقل القمة من برج العرب مستحيل.. وقرار الإلغاء في يد الحكم 2 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان - عن سعر مبابي ومستقبل فاران.. ولما لا ينضم بوجبا لـ ريال مدريد؟ 16 دقيقة | أوروبا
ثلاثة معلقين وأربعة مقدمين لاستوديو القمة التحليلي على أون سبورت والنيل للرياضة 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - فولام (0) مانشستر سيتي (2).. أجويروو والثاني 56 دقيقة | أوروبا
صور حية – الكشف عن حالة استاد برج العرب بعد شفط الأمطار ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة لـ في الجول: الحكم يتجه الآن للملعب ليتخذ قراره بإقامة أو تأجيل القمة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 4 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

قد ينال إعجابك