هدف فوز منتخب هولندا الأوليمبي على مصر الأوليمبي (مباراة ودية)

ملخص فوز إنجلترا على مصر تحت 17 عاما 2-1 (دورة الصداقة)

هدف منتخب مصر للناشئين الأول في كوريا الجنوبية - خالد مختار - (دورة الصداقة)

ملخص فوز مالاوي على مصر 3-1 (أمم إفريقيا سيدات)

ملخص فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 (نهائي كأس العالم)

استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر بعد العودة من كأس العالم