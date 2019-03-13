اللمسات ما قبل الأخيرة.. زيدان يستعد لقيادة ريال مدريد

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 17:33

زيدان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس 14-3 2019 والقنوات الناقلة – أرسنال ضد رين في أبرز مواجهات الدوري الأوروبي 2 دقيقة | أوروبا
فان دايك: نجحنا في إيقاف بايرن.. والتأهل أهم من هدفي في مرمى نوير 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - صناعة هدف في ملخص لمسات صلاح أمام بايرن 21 دقيقة | المحترفون
سواريز: لتفوز بدوري الأبطال تحتاج للحذر.. الأمور تتوقف علينا 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو – برشلونة يسحق ليون بخماسية بلا رحمة ويتأهل لربع نهائي الأبطال 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - الآن لن يظهروا في دور الـ8.. صلاح يصنع وليفربول يهزم بايرن ويتأهل من ألمانيا 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك