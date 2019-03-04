لاعبو الزمالك يوجهون رسالة لجماهير الفريق عقب الفوز في أنجولا
الإثنين، 04 مارس 2019 - 01:07
نرشح لكم
هدف الأهلي الثاني أمام الترجي - بيرسي تاو هدف الأهلي الأول أمام الترجي - بيرسي تاو العارضة تمنع ركلة جزاء الرجاء ضد الأهلي (دوري أبطال إفريقيا) إنقاذ رائع من محمد الشناوي أمام الرجاء موقف مميز من كهربا مع جمهور الأهلي بعد الفوز على الرجاء حضور كامل العدد وتحية خاصة لـ عم حارث قبل مباراة الأهلي والرجاء هدف الأهلي الثالث ضد الهلال - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول ضد الهلال - كهربا (دوري أبطال إفريقيا)