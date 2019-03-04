دجلة يعلن الاتفاق مع مدربه اليوناني على التجديد

الإثنين، 04 مارس 2019 - 01:06

3/4/2019 1:06:11 AM دجلة يعلن الاتفاق مع مدربه اليوناني على التجديد
وادي دجلة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
نائب الزمالك يتحدث عن عودة النقاز.. ويرد على أنباء خصم 6 نقاط 8 ساعة | الدوري المصري
تقرير: لم ييأس بعد.. ريال مدريد يجهز 120 مليون يورو لضم مبابي‎‎ 8 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد الأحمر يكشف سبب اعتزاله الدولي.. ولماذا لم يستطع إكمال حديثه بعد لقاء إسبانيا 9 ساعة | طوكيو 2020
فرج عامر يكشف لـ في الجول تفاصيل فشل مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن 9 ساعة | الدوري المصري
تقرير: إنتر يحاول سرقة إنسيني.. خلافات حادة بين قائد نابولي ورئيس النادي‎‎ 9 ساعة | الدوري الإيطالي
المركز الثالث في أمان.. قصة الـ15 ثانية تكتب انتصارا ثمينا لـ المصري على بيراميدز 10 ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب بنشرقي.. وعودة أحمد فتوح استعدادا للإسماعيلي 10 ساعة | الدوري المصري
المثلث الأخير.. برشلونة يصوت ضد اتفاقية الليجا مع صندوق الاستثمار‎‎ 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك