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دونجا يواصل الانفجار في أبرز إحصائيات فوز بيراميدز على سموحة
الجمعة، 15 فبراير 2019 - 00:44
2/15/2019 12:44:52 AM
دونجا يواصل الانفجار في أبرز إحصائيات فوز بيراميدز على سموحة
أهداف فوز تشيلسي على مالمو 2-1 (الدوري الأوروبي)
أهداف تعادل رين مع ريال بيتيس 3/3 (الدوري الأوروبي)
أهداف فوز بنفيكا على جالاتا سراي 1/2 (الدوري الأوروبي)
هدف فوز إشبيلية على لاتسيو 0/1 (الدوري الأوروبي)
بيراميدز
سموحة
دونجا
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