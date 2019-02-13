هدفا تعادل الزمالك ونصر حسين داي 1-1 (الكونفدرالية)

فردينان كولي: الكل سخر من السنغال قبل مواجهة فرنسا

فيردينان كولي: لو وجدت تقنية الفيديو في مباراة مصر والسنغال 2006..

حوار في الجول - أمونيكي يتحدث عن الزمالك والانتقال لـ الأهلي.. كيروش وجيل نيجيريا التاريخي

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن نهائي أمم إفريقيا 1994 أمام زامبيا وكيف ساهم في تتويج نيجيريا بهذا اللقب

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ذكرياته مع كأس العالم 1994

بريل إمبولو سجل في شباك الكاميرون.. لكن لماذا لم يحتفل؟