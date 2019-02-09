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حمدي فتحي وجيرالدو يتألقان في أبرز إحصائيات لاعبي الأهلي ضد حرس الحدود
السبت، 09 فبراير 2019 - 10:43
الأهلي
حمدي فتحي
جيرالدو
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