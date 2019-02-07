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هدفا تعادل برشلونة وريال مدريد 1-1 (كأس ملك إسبانيا)
الخميس، 07 فبراير 2019 - 00:19
ريال مدريد
برشلونة
في الكلاسيكو
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مصدر بـ الكاف لـ في الجول: سنستفسر من اتحاد الكرة عن حضور رئيس الزمالك لاجتماع الجبلاية
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