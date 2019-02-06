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هدف ريال مدريد الأول في برشلونة
الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 22:14
ريال مدريد
برشلونة
في الكلاسيكو
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مباشر الكلاسيكو - برشلونة (1) ريال مدريد (1) التعاااااادل مالكوم
بالفيديو – 6 دقائق فقط كانت كافية.. ريال مدريد يدك شباك برشلونة
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