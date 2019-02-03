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هدف فوز بولونيا على إنتر ميلان 0/1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 03 فبراير 2019 - 21:23
هدف فوز النجم الساحلي على الصفاقسي 0/1 (الكونفدرالية الإفريقية)
هدفا تعادل حسنية أغادير والرجاء 1/1 (الكونفدرالية الإفريقية)
هدف فوز الهلال على أشانتي كوتوكو 0/1 (الكونفدرالية الإفريقية)
في إيطاليا
بولونيا
إنتر ميلان
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