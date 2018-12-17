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رئيس المصري: أشكر إيهاب جلال على موافقته السريعة لتدريب الفريق
الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 11:20
12/17/2018 11:20:48 AM
رئيس المصري: أشكر إيهاب جلال على موافقته السريعة لتدريب الفريق
إيهاب جلال: جئت لتدريب المصري فورا بعد مشاهدة الخسارة أمام ساليتاس
أهداف فوز برشلونة على ليفانتي 5-0 (الدوري الإسباني)
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