رئيس المصري: أشكر إيهاب جلال على موافقته السريعة لتدريب الفريق

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 11:20

12/17/2018 11:20:48 AM رئيس المصري: أشكر إيهاب جلال على موافقته السريعة لتدريب الفريق
إيهاب جلال المصري سمير حلبية في الدوري
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