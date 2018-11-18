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ملخص فوز نهضة بركان على الوداد الفاسي (نهائي كأس العرش المغربي)
الأحد، 18 نوفمبر 2018 - 21:35
11/18/2018 9:35:39 PM
ملخص فوز نهضة بركان على الوداد الفاسي (نهائي كأس العرش المغربي)
هدفا تعادل غينيا وكوت ديفوار 1-1 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية)
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أهداف فوز موريتانيا على بوتسوانا 2-1 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية)
أهداف فوز الجزائر 4-1 على توجو (تصفيات كأس الأمم الإفريقية)
نهضة بركان
الوداد الفاسي
نهائي كأس العرش المغربي
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