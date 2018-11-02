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وليد سليمان يسجل الثالث للأهلي من ركلة جزاء بعد VAR جديد
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 - 22:46
11/2/2018 10:46:03 PM
وليد سليمان يسجل الثالث للأهلي من ركلة جزاء بعد VAR جديد
عمرو السولية يسجل الهدف الثاني للأهلي في الترجي
تسديدة لاعب الترجي تصطدم في العارضة
وليد يسجل للأهلي من ركلة جزاء احتسبت بتقنية الفيديو
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