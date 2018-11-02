تسديدة لاعب الترجي تصطدم في العارضة
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 - 21:56
تسديدة لاعب الترجي تصطدم في العارضة
نرشح لكم
ملخص فوز الأهلي على كيتارا 4-0 (الكونفدرالية) هدف الأهلي الثالث ضد كيتارا - الشحات (الكونفدرالية) هدف الأهلي الرابع ضد كيتارا - طاهر (الكونفدرالية) هدف الأهلي الثاني ضد كيتارا - أفشة (الكونفدرالية) هدف الأهلي الأول ضد كيتارا - الشحات (الكونفدرالية) ملخص الزمالك على الجيش الرواندي 1-0 (أبطال إفريقيا) أهداف فوز مسار على فاركو 4-2 (دوري المحترفين) أهداف تعادل الأهلي ضد القناة 3-3 (الدوري المصري)