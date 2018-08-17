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هدف فوز الأهلي على الترجي في رادس (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 17 أغسطس 2018 - 21:39
8/17/2018 9:39:35 PM
هدف فوز الأهلي على الترجي في رادس (دوري أبطال إفريقيا)
هدف الأهلي الأول في شباك الترجي (أزارو)
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ناصر ماهر: لنا تاريخ كبير في ملعب رادس
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الأهلي
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