مدرب وحارس ديشا يكشفان كيف تعاملا مع ركلات الترجيح ضد الزمالك

الأحد، 18 مارس 2018 - 22:14

3/18/2018 10:14:21 PM مدرب وحارس ديشا يكشفان كيف تعاملا مع ركلات الترجيح ضد الزمالك
الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي بروين ينتقد تلاحم المواسم: لا أحد يستمع إلى اللاعبين.. يتحدثون فقط عن المال 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بايرن السابق: طريقة جوارديولا ليست ناجحة.. ميسي فاز له بدوري الأبطال 38 دقيقة | أوروبا
الجانب الآخر من كرة القدم.. كيف تبيع الأندية لاعبيها والفارق بين دور الوسطاء والوكلاء 43 دقيقة | تقرير في الجول
داني ميرفي: جيمس رودريجز رائع لكنه ليس في مستوى صلاح 55 دقيقة | المحترفون
المقاصة يقبل اعتذار عاشور.. وجمال عمر قائما بمهام المدير الفني ساعة | الدوري المصري
مباشر – الاتحاد (1) – (2) المصري.. أحمد حجي ينقذ انفراد بطريقة رائعة ساعة | الدوري المصري
حارسا الوداد والرجاء ينضمان لمعسكر منتخب المغرب قبل أيام من مواجهتي الأهلي والزمالك ساعة | إفريقيا
العيسوي لـ في الجول: لجنة التعاقدات لن تقيم ريكاردو.. وقرار الاتحاد العربي صائب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك