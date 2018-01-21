هدفان وإسهام في أخر ضمن ملخص ظهور مؤمن زكريا الأول مع أهلي جدة
الأحد، 21 يناير 2018 - 20:42
هدفان وإسهام في أخر ضمن ملخص ظهور مؤمن زكريا الأول مع أهلي جدة
نرشح لكم
ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية 3-1 (الدوري المصري) هدفا فوز الإسماعيلي ضد فاركو 2-0 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول في فاركو - عمر الساعي (الدوري المصري) ملخص فوز الاتحاد على بلدية المحلة 2-1 (الدوري المصري) هدف المقاولون الأول في زد - عمار حمدي (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على البنك الأهلي 1-0 (الدوري المصري) أنا الصقر (1) - تعثر انتقالي للأهلي بسبب ألفين جنيه.. وكيف فاز الإسماعيلي بالصفقة ملخص تعادل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو 1-1 (الدوري المصري)