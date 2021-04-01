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الاكثر تداولا
تصريحات خطيرة من طبيب منتخب الشباب
الإثنين، 04 يناير 2021 - 02:18
1/4/2021 2:18:35 AM
تصريحات خطيرة من طبيب منتخب الشباب
أمير توفيق يكشف الستار عن موقف كل لاعبي الأهلي
الإثنين، 04 يناير 2021 - 02:20
1/4/2021 2:20:15 AM
أمير توفيق يكشف الستار عن موقف كل لاعبي الأهلي
أهداف فوز مصر للمقاصة على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري)
الأحد، 03 يناير 2021 - 22:24
1/3/2021 10:24:59 PM
أهداف فوز مصر للمقاصة على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري)
مصر
عضو لجنة إدارة الزمالك يكشف عن كواليس مالية في النادي
2021-01-04 02:29
1/4/2021 2:29:29 AM
عضو لجنة إدارة الزمالك يكشف عن كواليس مالية في النادي
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أيمن يونس: ساسي لم يدع الإصابة
2021-01-04 02:28
1/4/2021 2:28:22 AM
أيمن يونس: ساسي لم يدع الإصابة
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حسني عبد ربه: أناشد وزير الرياضة بالتدخل
2021-01-04 02:27
1/4/2021 2:27:06 AM
حسني عبد ربه: أناشد وزير الرياضة بالتدخل
شاهد
أمير توفيق يكشف الستار عن موقف كل لاعبي الأهلي
2021-01-04 02:20
1/4/2021 2:20:15 AM
أمير توفيق يكشف الستار عن موقف كل لاعبي الأهلي
شاهد
تصريحات خطيرة من طبيب منتخب الشباب
2021-01-04 02:18
1/4/2021 2:18:35 AM
تصريحات خطيرة من طبيب منتخب الشباب
شاهد
والتر بواليا يتحدث عن اختياره الانتقال للأهلي
2021-01-04 00:34
1/4/2021 12:34:55 AM
والتر بواليا يتحدث عن اختياره الانتقال للأهلي
شاهد
أهداف فوز مصر للمقاصة على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري)
2021-01-03 22:24
1/3/2021 10:24:59 PM
أهداف فوز مصر للمقاصة على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري)
شاهد
لقطة دفاعية رائعة لـ إمام عاشور أمام إنبي
2021-01-02 22:25
1/2/2021 10:25:14 PM
لقطة دفاعية رائعة لـ إمام عاشور أمام إنبي
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روقا يتحدث عن اللعب في مركز فرجاني ساسي
2021-01-02 22:25
1/2/2021 10:25:10 PM
روقا يتحدث عن اللعب في مركز فرجاني ساسي
شاهد
أهداف فوز الزمالك على إنبي 2-1 (الدوري المصري)
2021-01-02 21:54
1/2/2021 9:54:46 PM
أهداف فوز الزمالك على إنبي 2-1 (الدوري المصري)
شاهد
أهداف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1/2 (الدوري المصري)
2021-01-02 19:36
1/2/2021 7:36:34 PM
أهداف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1/2 (الدوري المصري)
شاهد
عام مليء بالبطولات لـ الأهلي والزمالك في 2020.. شاهده معنا بشكل مختلف
2020-12-31 18:56
12/31/2020 6:56:06 PM
عام مليء بالبطولات لـ الأهلي والزمالك في 2020.. شاهده معنا بشكل مختلف
شاهد
هدف فوز المصري على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري)
2020-12-31 18:09
12/31/2020 6:09:30 PM
هدف فوز المصري على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري)
شاهد
هدفا فوز المقاولون العرب على البنك الأهلي 0/2 (الدوري المصري)
2020-12-31 18:04
12/31/2020 6:04:40 PM
هدفا فوز المقاولون العرب على البنك الأهلي 0/2 (الدوري المصري)
شاهد
شيكابالا يجدد تعاقده مع الزمالك
2020-12-30 23:54
12/30/2020 11:54:14 PM
شيكابالا يجدد تعاقده مع الزمالك
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هدف فوز الجونة على مصر للمقاصة 0/1 (الدوري المصري)
2020-12-30 17:17
12/30/2020 5:17:01 PM
هدف فوز الجونة على مصر للمقاصة 0/1 (الدوري المصري)
شاهد
هدفا فوز الإسماعيلي على أسوان 0/2 (الدوري المصري)
2020-12-30 17:14
12/30/2020 5:14:25 PM
هدفا فوز الإسماعيلي على أسوان 0/2 (الدوري المصري)
شاهد
لوائح الدوري المصري التي لا تعرفها لموسم 2020/2021
2020-12-30 17:11
12/30/2020 5:11:18 PM
لوائح الدوري المصري التي لا تعرفها لموسم 2020/2021
شاهد
القصة الكاملة لـ أزمة نهائي مرتبط السلة.. وظهور نتيجة مسحات كورونا عقب انتهاء المباراة
2020-12-30 17:08
12/30/2020 5:08:18 PM
القصة الكاملة لـ أزمة نهائي مرتبط السلة.. وظهور نتيجة مسحات كورونا عقب انتهاء المباراة
شاهد
أهداف فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 4-0 (الدوري المصري)
2020-12-28 22:01
12/28/2020 10:01:35 PM
أهداف فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 4-0 (الدوري المصري)
شاهد
هدفا فوز الزمالك على سموحة (الدوري المصري)
2020-12-28 19:28
12/28/2020 7:28:10 PM
هدفا فوز الزمالك على سموحة (الدوري المصري)
شاهد
هدف فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري)
2020-12-28 00:18
12/28/2020 12:18:12 AM
هدف فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري)
شاهد
مجلس الوزراء يكشف عن موقف انتخابات اتحاد الكرة
2020-12-27 21:08
12/27/2020 9:08:57 PM
مجلس الوزراء يكشف عن موقف انتخابات اتحاد الكرة
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نصيحة الخطيب لـ محمد صلاح
2020-12-27 19:01
12/27/2020 7:01:59 PM
نصيحة الخطيب لـ محمد صلاح
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الخطيب يتحدث عن رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني
2020-12-27 18:59
12/27/2020 6:59:14 PM
الخطيب يتحدث عن رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني
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الخطيب يقتحم الهواء لمصافحة المذيع والضيوف
2020-12-27 18:54
12/27/2020 6:54:31 PM
الخطيب يقتحم الهواء لمصافحة المذيع والضيوف
شاهد
كلمة الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط
2020-12-27 18:52
12/27/2020 6:52:22 PM
كلمة الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط
شاهد
لحظة فوز الأهلي بلقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط
2020-12-27 18:50
12/27/2020 6:50:27 PM
لحظة فوز الأهلي بلقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط
شاهد
سوبر هيرو| حسام حسن أكبر من مدرب حماسي.. نستعرض أبرز ما قدم في مسيرته التدريبة
2020-12-27 17:44
12/27/2020 5:44:56 PM
سوبر هيرو| حسام حسن أكبر من مدرب حماسي.. نستعرض أبرز ما قدم في مسيرته التدريبة
شاهد
هدفا تعادل مصر للمقاصة والمصري 1/1 (الدوري المصري)
2020-12-26 22:00
12/26/2020 10:00:47 PM
هدفا تعادل مصر للمقاصة والمصري 1/1 (الدوري المصري)
شاهد
هدف فوز الإنتاج الحربي على المقاولون (الدوري المصري)
2020-12-26 19:30
12/26/2020 7:30:50 PM
هدف فوز الإنتاج الحربي على المقاولون (الدوري المصري)
شاهد
أهداف فوز غزل المحلة على طلائع الجيش 1/2 (الدوري المصري)
2020-12-25 20:03
12/25/2020 8:03:08 PM
أهداف فوز غزل المحلة على طلائع الجيش 1/2 (الدوري المصري)
شاهد
هدف فوز الجونة على أسوان 0/1 (الدوري المصري)
2020-12-25 17:39
12/25/2020 5:39:40 PM
هدف فوز الجونة على أسوان 0/1 (الدوري المصري)
شاهد
طبيب الزمالك يتحدث عن حالة طارق حامد ومحمود علاء
2020-12-25 00:00
12/25/2020 12:00:49 AM
طبيب الزمالك يتحدث عن حالة طارق حامد ومحمود علاء
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كواليس جلسة وزير الرياضة مع ساسي
2020-12-24 23:57
12/24/2020 11:57:08 PM
كواليس جلسة وزير الرياضة مع ساسي
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أهداف فوز سموحة على وادي دجلة (الدوري المصري)
2020-12-24 22:18
12/24/2020 10:18:25 PM
أهداف فوز سموحة على وادي دجلة (الدوري المصري)
شاهد
أحمد الشيخ يروي كواليس تعثر انتقاله إلى الزمالك
2020-12-24 11:06
12/24/2020 11:06:12 AM
أحمد الشيخ يروي كواليس تعثر انتقاله إلى الزمالك
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أهداف فوز البنك الأهلي على الإنتاج الحربي 0/3 (الدوري المصري)
2020-12-23 20:09
12/23/2020 8:09:18 PM
أهداف فوز البنك الأهلي على الإنتاج الحربي 0/3 (الدوري المصري)
شاهد
هدف فوز الأهلي على سونيديب (دوري أبطال إفريقيا)
2020-12-23 20:04
12/23/2020 8:04:53 PM
هدف فوز الأهلي على سونيديب (دوري أبطال إفريقيا)
شاهد
أهداف فوز المصري على أسوان 0/3 (الدوري المصري)
2020-12-23 19:26
12/23/2020 7:26:06 PM
أهداف فوز المصري على أسوان 0/3 (الدوري المصري)
شاهد
مخلص فوز بيراميدز على الاتحاد الليبي (الكونفدرالية)
2020-12-22 20:03
12/22/2020 8:03:51 PM
مخلص فوز بيراميدز على الاتحاد الليبي (الكونفدرالية)
شاهد
أهداف فوز الجونة على الإسماعيلي (الدوري المصري)
2020-12-21 20:07
12/21/2020 8:07:11 PM
أهداف فوز الجونة على الإسماعيلي (الدوري المصري)
شاهد
أهداف فوز الأهلي على غزل المحلة (الدوري المصري)
2020-12-18 22:39
12/18/2020 10:39:31 PM
أهداف فوز الأهلي على غزل المحلة (الدوري المصري)
شاهد
هدفا تعادل الاتحاد السكندري وسموحة (الدوري المصري)
2020-12-18 20:18
12/18/2020 8:18:16 PM
هدفا تعادل الاتحاد السكندري وسموحة (الدوري المصري)
شاهد
هدف انتصار إنبي على المقاصة (الدوري المصري)
2020-12-18 20:15
12/18/2020 8:15:07 PM
هدف انتصار إنبي على المقاصة (الدوري المصري)
شاهد
هدفا تعادل بيراميدز والزمالك (الدوري المصري)
2020-12-17 21:49
12/17/2020 9:49:42 PM
هدفا تعادل بيراميدز والزمالك (الدوري المصري)
شاهد
هدف بيراميدز الملغي في مرمى الزمالك - تراوري (الدوري المصري)
2020-12-17 21:23
12/17/2020 9:23:27 PM
هدف بيراميدز الملغي في مرمى الزمالك - تراوري (الدوري المصري)
شاهد
أهداف تعادل الإسماعيلي والإنتاج الحربي 3/3 (الدوري المصري)
2020-12-17 19:35
12/17/2020 7:35:19 PM
أهداف تعادل الإسماعيلي والإنتاج الحربي 3/3 (الدوري المصري)
شاهد
هدفا تعادل الجونة والمصري 1/1 (الدوري المصري)
2020-12-17 17:00
12/17/2020 5:00:38 PM
هدفا تعادل الجونة والمصري 1/1 (الدوري المصري)
شاهد
أهداف فوز وادي دجلة على المقاولون العرب (الدوري المصري)
2020-12-17 00:30
12/17/2020 12:30:10 AM
أهداف فوز وادي دجلة على المقاولون العرب (الدوري المصري)
أوروبا
شاهد
ملخص فوز إنتر ميلان على كروتوني 6-2 (الدوري الإيطالي)
2021-01-04 02:47
1/4/2021 2:47:08 AM
ملخص فوز إنتر ميلان على كروتوني 6-2 (الدوري الإيطالي)
شاهد
ملخص فوز نابولي على كالياري 4-1 (الدوري الإيطالي)
2021-01-04 02:45
1/4/2021 2:45:42 AM
ملخص فوز نابولي على كالياري 4-1 (الدوري الإيطالي)
شاهد
ملخص تعادل فيورنتينا وبولونيا 0-0 (الدوري الإيطالي)
2021-01-04 02:44
1/4/2021 2:44:32 AM
ملخص تعادل فيورنتينا وبولونيا 0-0 (الدوري الإيطالي)
شاهد
ملخص فوز سبيزيا على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
2021-01-04 02:43
1/4/2021 2:43:24 AM
ملخص فوز سبيزيا على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
المحترفون
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سوبر هيرو - ماذا قال صلاح في حواره الذي تسبب في أنباء رحيله عن ليفربول
2020-12-23 19:24
12/23/2020 7:24:27 PM
سوبر هيرو - ماذا قال صلاح في حواره الذي تسبب في أنباء رحيله عن ليفربول
شاهد
هدف النني الرائع لـ أرسنال في مرمى دوندالك
2020-12-10 21:41
12/10/2020 9:41:08 PM
هدف النني الرائع لـ أرسنال في مرمى دوندالك
شاهد
ملخص تعادل برايتون وليفربول 1-1 (الدوري الإنجليزي)
2020-11-29 01:17
11/29/2020 1:17:42 AM
ملخص تعادل برايتون وليفربول 1-1 (الدوري الإنجليزي)
شاهد
ملخص فوز أوليمبياكوس وهدفا أحمد حسن كوكا في أبولون 0/2 (الدوري اليوناني)
2020-10-31 22:04
10/31/2020 10:04:17 PM
ملخص فوز أوليمبياكوس وهدفا أحمد حسن كوكا في أبولون 0/2 (الدوري اليوناني)
إفريقيا
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عام مليء بالبطولات لـ الأهلي والزمالك في 2020.. شاهده معنا بشكل مختلف
2020-12-31 18:56
12/31/2020 6:56:06 PM
عام مليء بالبطولات لـ الأهلي والزمالك في 2020.. شاهده معنا بشكل مختلف
شاهد
"ضيعوا والجول فاضي".. كواليس دكة بدلاء الزمالك خلال نهائي القرن
2020-12-04 18:38
12/4/2020 6:38:43 PM
"ضيعوا والجول فاضي".. كواليس دكة بدلاء الزمالك خلال نهائي القرن
شاهد
"خليهم يضغطوا احنا نايمين".. كواليس دكة بدلاء الأهلي خلال نهائي القرن
2020-12-04 17:15
12/4/2020 5:15:35 PM
"خليهم يضغطوا احنا نايمين".. كواليس دكة بدلاء الأهلي خلال نهائي القرن
شاهد
أمير توفيق يكشف سبب اختيار موسيماني لتدريب الأهلي
2020-12-01 01:56
12/1/2020 1:56:22 AM
أمير توفيق يكشف سبب اختيار موسيماني لتدريب الأهلي
الوطن العربي
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ملخص فوز المغرب على إفريقيا الوسطى 4-1 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
2020-11-14 00:49
11/14/2020 12:49:05 AM
ملخص فوز المغرب على إفريقيا الوسطى 4-1 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
شاهد
ملخص فوز المغرب على السنغال 3-1
2020-10-09 22:23
10/9/2020 10:23:01 PM
ملخص فوز المغرب على السنغال 3-1
شاهد
هدف معلول في ثلاثية منتخب تونس أمام السودان
2020-10-09 19:17
10/9/2020 7:17:21 PM
هدف معلول في ثلاثية منتخب تونس أمام السودان
شاهد
هدف فوز الرجاء على سريع وادي زم 0/1 (الدوري المغربي)
2020-09-28 01:09
9/28/2020 1:09:41 AM
هدف فوز الرجاء على سريع وادي زم 0/1 (الدوري المغربي)
طبيب الشباب: ربيع ياسين أصيب بـ كورونا في مصر ونقلها للاعبين ورفض الصلاة في مكان مفتوح
أمير توفيق: رحيل بادجي بات وشيكا.. وهذه حقيقة موقف عمار ومروان
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