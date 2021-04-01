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مصر
أيمن يونس: ساسي لم يدع الإصابة 2021-01-04 02:28 1/4/2021 2:28:22 AM أيمن يونس: ساسي لم يدع الإصابة
حسني عبد ربه: أناشد وزير الرياضة بالتدخل 2021-01-04 02:27 1/4/2021 2:27:06 AM حسني عبد ربه: أناشد وزير الرياضة بالتدخل
أمير توفيق يكشف الستار عن موقف كل لاعبي الأهلي 2021-01-04 02:20 1/4/2021 2:20:15 AM أمير توفيق يكشف الستار عن موقف كل لاعبي الأهلي
تصريحات خطيرة من طبيب منتخب الشباب 2021-01-04 02:18 1/4/2021 2:18:35 AM تصريحات خطيرة من طبيب منتخب الشباب
والتر بواليا يتحدث عن اختياره الانتقال للأهلي 2021-01-04 00:34 1/4/2021 12:34:55 AM والتر بواليا يتحدث عن اختياره الانتقال للأهلي
أهداف فوز مصر للمقاصة على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري) 2021-01-03 22:24 1/3/2021 10:24:59 PM أهداف فوز مصر للمقاصة على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري)
لقطة دفاعية رائعة لـ إمام عاشور أمام إنبي 2021-01-02 22:25 1/2/2021 10:25:14 PM لقطة دفاعية رائعة لـ إمام عاشور أمام إنبي
روقا يتحدث عن اللعب في مركز فرجاني ساسي 2021-01-02 22:25 1/2/2021 10:25:10 PM روقا يتحدث عن اللعب في مركز فرجاني ساسي
أهداف فوز الزمالك على إنبي 2-1 (الدوري المصري) 2021-01-02 21:54 1/2/2021 9:54:46 PM أهداف فوز الزمالك على إنبي 2-1 (الدوري المصري)
أهداف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1/2 (الدوري المصري) 2021-01-02 19:36 1/2/2021 7:36:34 PM أهداف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1/2 (الدوري المصري)
عام مليء بالبطولات لـ الأهلي والزمالك في 2020.. شاهده معنا بشكل مختلف 2020-12-31 18:56 12/31/2020 6:56:06 PM عام مليء بالبطولات لـ الأهلي والزمالك في 2020.. شاهده معنا بشكل مختلف
هدف فوز المصري على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري) 2020-12-31 18:09 12/31/2020 6:09:30 PM هدف فوز المصري على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري)
هدفا فوز المقاولون العرب على البنك الأهلي 0/2 (الدوري المصري) 2020-12-31 18:04 12/31/2020 6:04:40 PM هدفا فوز المقاولون العرب على البنك الأهلي 0/2 (الدوري المصري)
شيكابالا يجدد تعاقده مع الزمالك 2020-12-30 23:54 12/30/2020 11:54:14 PM شيكابالا يجدد تعاقده مع الزمالك
هدف فوز الجونة على مصر للمقاصة 0/1 (الدوري المصري) 2020-12-30 17:17 12/30/2020 5:17:01 PM هدف فوز الجونة على مصر للمقاصة 0/1 (الدوري المصري)
هدفا فوز الإسماعيلي على أسوان 0/2 (الدوري المصري) 2020-12-30 17:14 12/30/2020 5:14:25 PM هدفا فوز الإسماعيلي على أسوان 0/2 (الدوري المصري)
لوائح الدوري المصري التي لا تعرفها لموسم 2020/2021 2020-12-30 17:11 12/30/2020 5:11:18 PM لوائح الدوري المصري التي لا تعرفها لموسم 2020/2021
القصة الكاملة لـ أزمة نهائي مرتبط السلة.. وظهور نتيجة مسحات كورونا عقب انتهاء المباراة 2020-12-30 17:08 12/30/2020 5:08:18 PM القصة الكاملة لـ أزمة نهائي مرتبط السلة.. وظهور نتيجة مسحات كورونا عقب انتهاء المباراة
أهداف فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 4-0 (الدوري المصري) 2020-12-28 22:01 12/28/2020 10:01:35 PM أهداف فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 4-0 (الدوري المصري)
هدفا فوز الزمالك على سموحة (الدوري المصري) 2020-12-28 19:28 12/28/2020 7:28:10 PM هدفا فوز الزمالك على سموحة (الدوري المصري)
هدف فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري) 2020-12-28 00:18 12/28/2020 12:18:12 AM هدف فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري)
مجلس الوزراء يكشف عن موقف انتخابات اتحاد الكرة 2020-12-27 21:08 12/27/2020 9:08:57 PM مجلس الوزراء يكشف عن موقف انتخابات اتحاد الكرة
نصيحة الخطيب لـ محمد صلاح 2020-12-27 19:01 12/27/2020 7:01:59 PM نصيحة الخطيب لـ محمد صلاح
الخطيب يتحدث عن رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني 2020-12-27 18:59 12/27/2020 6:59:14 PM الخطيب يتحدث عن رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني
الخطيب يقتحم الهواء لمصافحة المذيع والضيوف 2020-12-27 18:54 12/27/2020 6:54:31 PM الخطيب يقتحم الهواء لمصافحة المذيع والضيوف
كلمة الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط 2020-12-27 18:52 12/27/2020 6:52:22 PM كلمة الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط
لحظة فوز الأهلي بلقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط 2020-12-27 18:50 12/27/2020 6:50:27 PM لحظة فوز الأهلي بلقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط
سوبر هيرو| حسام حسن أكبر من مدرب حماسي.. نستعرض أبرز ما قدم في مسيرته التدريبة 2020-12-27 17:44 12/27/2020 5:44:56 PM سوبر هيرو| حسام حسن أكبر من مدرب حماسي.. نستعرض أبرز ما قدم في مسيرته التدريبة
هدفا تعادل مصر للمقاصة والمصري 1/1 (الدوري المصري) 2020-12-26 22:00 12/26/2020 10:00:47 PM هدفا تعادل مصر للمقاصة والمصري 1/1 (الدوري المصري)
هدف فوز الإنتاج الحربي على المقاولون (الدوري المصري) 2020-12-26 19:30 12/26/2020 7:30:50 PM هدف فوز الإنتاج الحربي على المقاولون (الدوري المصري)
أهداف فوز غزل المحلة على طلائع الجيش 1/2 (الدوري المصري) 2020-12-25 20:03 12/25/2020 8:03:08 PM أهداف فوز غزل المحلة على طلائع الجيش 1/2 (الدوري المصري)
هدف فوز الجونة على أسوان 0/1 (الدوري المصري) 2020-12-25 17:39 12/25/2020 5:39:40 PM هدف فوز الجونة على أسوان 0/1 (الدوري المصري)
طبيب الزمالك يتحدث عن حالة طارق حامد ومحمود علاء 2020-12-25 00:00 12/25/2020 12:00:49 AM طبيب الزمالك يتحدث عن حالة طارق حامد ومحمود علاء
كواليس جلسة وزير الرياضة مع ساسي 2020-12-24 23:57 12/24/2020 11:57:08 PM كواليس جلسة وزير الرياضة مع ساسي
أهداف فوز سموحة على وادي دجلة (الدوري المصري) 2020-12-24 22:18 12/24/2020 10:18:25 PM أهداف فوز سموحة على وادي دجلة (الدوري المصري)
أحمد الشيخ يروي كواليس تعثر انتقاله إلى الزمالك 2020-12-24 11:06 12/24/2020 11:06:12 AM أحمد الشيخ يروي كواليس تعثر انتقاله إلى الزمالك
أهداف فوز البنك الأهلي على الإنتاج الحربي 0/3 (الدوري المصري) 2020-12-23 20:09 12/23/2020 8:09:18 PM أهداف فوز البنك الأهلي على الإنتاج الحربي 0/3 (الدوري المصري)
هدف فوز الأهلي على سونيديب (دوري أبطال إفريقيا) 2020-12-23 20:04 12/23/2020 8:04:53 PM هدف فوز الأهلي على سونيديب (دوري أبطال إفريقيا)
أهداف فوز المصري على أسوان 0/3 (الدوري المصري) 2020-12-23 19:26 12/23/2020 7:26:06 PM أهداف فوز المصري على أسوان 0/3 (الدوري المصري)
مخلص فوز بيراميدز على الاتحاد الليبي (الكونفدرالية) 2020-12-22 20:03 12/22/2020 8:03:51 PM مخلص فوز بيراميدز على الاتحاد الليبي (الكونفدرالية)
أهداف فوز الجونة على الإسماعيلي (الدوري المصري) 2020-12-21 20:07 12/21/2020 8:07:11 PM أهداف فوز الجونة على الإسماعيلي (الدوري المصري)
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هدفا تعادل الاتحاد السكندري وسموحة (الدوري المصري) 2020-12-18 20:18 12/18/2020 8:18:16 PM هدفا تعادل الاتحاد السكندري وسموحة (الدوري المصري)
هدف انتصار إنبي على المقاصة (الدوري المصري) 2020-12-18 20:15 12/18/2020 8:15:07 PM هدف انتصار إنبي على المقاصة (الدوري المصري)
هدفا تعادل بيراميدز والزمالك (الدوري المصري) 2020-12-17 21:49 12/17/2020 9:49:42 PM هدفا تعادل بيراميدز والزمالك (الدوري المصري)
هدف بيراميدز الملغي في مرمى الزمالك - تراوري (الدوري المصري) 2020-12-17 21:23 12/17/2020 9:23:27 PM هدف بيراميدز الملغي في مرمى الزمالك - تراوري (الدوري المصري)
أهداف تعادل الإسماعيلي والإنتاج الحربي 3/3 (الدوري المصري) 2020-12-17 19:35 12/17/2020 7:35:19 PM أهداف تعادل الإسماعيلي والإنتاج الحربي 3/3 (الدوري المصري)
هدفا تعادل الجونة والمصري 1/1 (الدوري المصري) 2020-12-17 17:00 12/17/2020 5:00:38 PM هدفا تعادل الجونة والمصري 1/1 (الدوري المصري)
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أوروبا
ملخص فوز إنتر ميلان على كروتوني 6-2 (الدوري الإيطالي) 2021-01-04 02:47 1/4/2021 2:47:08 AM ملخص فوز إنتر ميلان على كروتوني 6-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على كالياري 4-1 (الدوري الإيطالي) 2021-01-04 02:45 1/4/2021 2:45:42 AM ملخص فوز نابولي على كالياري 4-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل فيورنتينا وبولونيا 0-0 (الدوري الإيطالي) 2021-01-04 02:44 1/4/2021 2:44:32 AM ملخص تعادل فيورنتينا وبولونيا 0-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز سبيزيا على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي) 2021-01-04 02:43 1/4/2021 2:43:24 AM ملخص فوز سبيزيا على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
المحترفون
سوبر هيرو - ماذا قال صلاح في حواره الذي تسبب في أنباء رحيله عن ليفربول 2020-12-23 19:24 12/23/2020 7:24:27 PM سوبر هيرو - ماذا قال صلاح في حواره الذي تسبب في أنباء رحيله عن ليفربول
هدف النني الرائع لـ أرسنال في مرمى دوندالك 2020-12-10 21:41 12/10/2020 9:41:08 PM هدف النني الرائع لـ أرسنال في مرمى دوندالك
ملخص تعادل برايتون وليفربول 1-1 (الدوري الإنجليزي) 2020-11-29 01:17 11/29/2020 1:17:42 AM ملخص تعادل برايتون وليفربول 1-1 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز أوليمبياكوس وهدفا أحمد حسن كوكا في أبولون 0/2 (الدوري اليوناني) 2020-10-31 22:04 10/31/2020 10:04:17 PM ملخص فوز أوليمبياكوس وهدفا أحمد حسن كوكا في أبولون 0/2 (الدوري اليوناني)
إفريقيا
عام مليء بالبطولات لـ الأهلي والزمالك في 2020.. شاهده معنا بشكل مختلف 2020-12-31 18:56 12/31/2020 6:56:06 PM عام مليء بالبطولات لـ الأهلي والزمالك في 2020.. شاهده معنا بشكل مختلف
"ضيعوا والجول فاضي".. كواليس دكة بدلاء الزمالك خلال نهائي القرن 2020-12-04 18:38 12/4/2020 6:38:43 PM "ضيعوا والجول فاضي".. كواليس دكة بدلاء الزمالك خلال نهائي القرن
"خليهم يضغطوا احنا نايمين".. كواليس دكة بدلاء الأهلي خلال نهائي القرن 2020-12-04 17:15 12/4/2020 5:15:35 PM "خليهم يضغطوا احنا نايمين".. كواليس دكة بدلاء الأهلي خلال نهائي القرن
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الوطن العربي
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