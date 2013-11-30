الإصابات تضرب الأهلي قبل المونديال
السبت، 30 نوفمبر 2013 - 12:19
كتب : أحمد الخولي
يعاني الأهلي من تعرض العديد من لاعبيه للإصابات قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية.
وقال إيهاب علي طبيب الفريق لـFilGoal.com "وليد سليمان يعاني من إصابة في الكاحل، وعبد الله السعيد يتعرض لإجهاد في العضلة الأمامية."
وأضاف علي "كما أن ثنائي حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم ومحمود أبو السعود يعاني إصابة في الركبة والظهر على الترتيب، بينما مازال شريف عبد الفضيل يعاني من الإصابة في الركبة."
ويستعد المارد الأحمر لخوض مونديال الأندية بالمغرب والذي يبدأ مشواره فيه بمواجهة جوانزو الصيني يوم 14 ديسمبر.
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