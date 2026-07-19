مباشر نهائي كأس العالم – إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. ميرينو يهدر فرصة خطيرة
الأحد، 19 يوليه 2026 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس العالم 2026 في أمريكا بين إسبانيا والأرجنتين.
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ق 104: ميرينو يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية
ق 102: نزول سينسي بدلا من ألفاريز
ق 99: خروج رودري ولابورت ونزول إريك جارسيا ومارتن زوبيمندي
ق 96: هدف غير محتسب لـ ويليامز
ق 93: مارتينيز يتصدى أمام ويليامز
انطلاق الوقت الإضافي
نهاية الشوط الثاني بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي
ق 90+4: طرد إنزو فيرنانديز
ق 90+1: مخالفة لميسي بعد تدخل من لابورت
ق 89: تسديدة ضائعة من رودري
ق 87: فرصة خطيرة من فيران
ق 83: إنذار لـ إنزو فيرنانديز
ق 80: فرصة خطيرة من لابورت
ق 77: تسديدة قوية من كوبارسي
ق 76: تسديدة قوية من بيدري الحارس يمسكها
ق 75: نزول نيكو ويليامز وميكيل ميرينو بدلا من داني أولمو وأليكس باينا
ق 70: نزول ميدينا وسيميوني بدلا من روميرو ودي بول
ق 67: فيران توريس يهدر الأول
ق 64: تسديدة قوية من داني أولمو يبعدها مارتينيز لركلة ركنية
ق 62: نزول بيدري وفيران توريس بدلا من فابيان رويز وأويارزابال
ق 58: نزول مولينا بدلا من مونتيل
ق 53: إنذار لـ باريديس
ق 52: مشادة قوية بين اللاعبين
ق 46: تسديدة من أليكس باينا يمسكها مارتينيز
نزول باريديس بدلا من نيكولاس جونزاليس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: نزول أوتاميندي بدلا من ليساندرو مارتينيز للإصابة
ق 43: تسديدة قوية من كوكوريا تمر جوار القائم
ق 40: إنذار لـ ليساندرو مارتينيز بعد تدخل قوي على أويارزابال
ق 39: تسديدة قوية من أويارزابال والحارس يتصدى
ق 5: فرصة أولى ضائعة من لامين
انطلاق المباراة