مباشر نهائي كأس العالم – إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. ميرينو يهدر فرصة خطيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس العالم 2026 في أمريكا بين إسبانيا والأرجنتين.

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ق 104: ميرينو يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية

ق 102: نزول سينسي بدلا من ألفاريز

ق 99: خروج رودري ولابورت ونزول إريك جارسيا ومارتن زوبيمندي

ق 96: هدف غير محتسب لـ ويليامز

ق 93: مارتينيز يتصدى أمام ويليامز

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية الشوط الثاني بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي

ق 90+4: طرد إنزو فيرنانديز

ق 90+1: مخالفة لميسي بعد تدخل من لابورت

ق 89: تسديدة ضائعة من رودري

ق 87: فرصة خطيرة من فيران

ق 83: إنذار لـ إنزو فيرنانديز

ق 80: فرصة خطيرة من لابورت

ق 77: تسديدة قوية من كوبارسي

ق 76: تسديدة قوية من بيدري الحارس يمسكها

ق 75: نزول نيكو ويليامز وميكيل ميرينو بدلا من داني أولمو وأليكس باينا

ق 70: نزول ميدينا وسيميوني بدلا من روميرو ودي بول

ق 67: فيران توريس يهدر الأول

ق 64: تسديدة قوية من داني أولمو يبعدها مارتينيز لركلة ركنية

ق 62: نزول بيدري وفيران توريس بدلا من فابيان رويز وأويارزابال

ق 58: نزول مولينا بدلا من مونتيل

ق 53: إنذار لـ باريديس

ق 52: مشادة قوية بين اللاعبين

ق 46: تسديدة من أليكس باينا يمسكها مارتينيز

نزول باريديس بدلا من نيكولاس جونزاليس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: نزول أوتاميندي بدلا من ليساندرو مارتينيز للإصابة

ق 43: تسديدة قوية من كوكوريا تمر جوار القائم

ق 40: إنذار لـ ليساندرو مارتينيز بعد تدخل قوي على أويارزابال

ق 39: تسديدة قوية من أويارزابال والحارس يتصدى

ق 5: فرصة أولى ضائعة من لامين

انطلاق المباراة