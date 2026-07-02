كأس العالم – مباراة مصر ضد إيران الأعلى مشاهدة في البطولة حتى الآن
الخميس، 02 يوليه 2026 - 00:36
كتب : FilGoal
دخلت مباراة مصر ضد إيران في دور المجموعات لكأس العالم تاريخ البطولة بعدما حققت أعلى مشاهدات المونديال حتى الآن.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أن المباراة حققت 107.4 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهي أكثر مباريات كأس العالم مشاهدة حتى الآن.
كما هي أعلى مباراة في تاريخ كأس العالم تحقيقا للمشاهدات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وذلك رغم لعب المباراة في السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف صباحا بتوقيت طهران.
وتعادل منتخب مصر مع إيران 1-1 في ختام دور المجموعات لكأس العالم.
وتأهل منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ32 لكأس العالم غدا الجمعة.
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