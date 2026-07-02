كأس العالم – الدرندلي: صلاح جاهز ونأمل في مشاركته أمام أستراليا

الخميس، 02 يوليه 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري على جاهزية محمد صلاح للمشاركة في مباراة أستراليا المقبلة في كأس العالم.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

مصر

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا غدا الجمعة، في دور الـ32 لكأس العالم.

وقال الدرندلي عبر قناة أون سبورت: "درجة الحرارة في سبوكين 15 وفي دالاس 36 ولذلك قرر حسام حسن خوض التدريب الرئيسي قبل السفر، ثم خوض تدريب خفيف ليلة مباراة أستراليا".

وأضاف "نأمل في تواجد محمد صلاح في المباراة وهو مهم لمنتخب مصر داخل وخارج الملعب وهو جاهز وأيضا حمدي فتحي".

وأكمل "سبوكين مدينة هادئة ساعدتنا على التركيز والابتعاد عن أي شيء يشتت تركيز اللاعبين".

وأتم تصريحاته "ننتظر جماهير مصر الكبيرة في هيوستن لتشجيع المنتخب أمام أستراليا ونعرف أن الكثير من الجمهور سيسافر إلى دالاس لحضور المباراة".

محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم
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