تشكيل كأس العالم - أفالوس يبدأ أساسيا في باراجواي.. وعودة إيرانكوندا لقيادة أستراليا

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 04:22

كتب : FilGoal

نيستوري إيرانكوندا - أستراليا - تركيا

يشارك جابريل أفالوس لأول مرة في هجوم باراجواي أمام أستراليا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

ويلتقي الفريقان على ملعب لايفيس في سانتا كلارا بصافرة فرنسية من كليمون توربان.

ويتنافس الفريقان على حسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ 32، وأيضا حجز مركز مؤهل عن طريق المركز الثالث ضمن أفضل فرق احتلت المركز الثالث.

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ويشارك حابريل أفالوس في الهجوم رفقة خوليو إنسيسو في ظل طرد ميجيل ألميرون بسبب تغطية فمه أمام لاعب تركيا تطبيقا للقانون الجديد.

فيما يبدأ نيستوري إيرانكوندا أساسيا بعدما سجل لأول مرة في أول مباراة وسجل هدف التقدم ضد تركيا.

وجاء تشكيل باراجواي

حراسة المرمى: أورلاندو جيل

الدفاع: ألكسندرو مايدانا - عمر ألديريتي - جوستافو جوميز – جوستافو فيلاسكيز - خوان كاسيريس

الوسط: دييجو جوميز - أندريس كوباس – ماتياس جالارزا

الهجوم: خوليو إنسيسو – حابريل أفالوس

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فيما جاء تشكيل أستراليا

حراسة المرمى: باتريك بيتش

الدفاع: أليساندرو شيركاتو – هاري سوتار – لوكاس هيرنجتون

الوسط: عزيز بهيتش – جاكسون إرفين - أيدن أونيل – جوردان بوس

الهجوم: كريستان فولباتو – نيستوري إيرانكوندا – كونور ميتكالف

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وضمن منتخب أمريكا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، والتأهل لدور الـ 32.

فيما ودع منتخب تركيا بعدما فشل في التسجيل أو الفوز بدون أي رصيد.

ويحتل منتخبا أستراليا وباراجواي المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق.

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كأس العالم باراجواي أستراليا
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