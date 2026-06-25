كأس العالم - مدرب العراق السابق لـ في الجول: هناك فرصة لتحقيق المفاجأة أمام السنغال

شدد خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق السابق على أن النتائج التي حققها أسود الرافدين جاءت منطقية في ظل قوة المنافسين وفارق الإمكانيات.

ويستعد منتخب العراق لختام مبارياته في دور المجموعات من كأس العالم بمواجهة السنغال في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة التاسعة.

وقال كاساس في تصريحات لـFilGoal.com: "أعتقد أن مستوى منتخب العراق جاء كما كان متوقعا أمام منتخبات قوية جدا مثل فرنسا أو النرويج، والتي رغم لعبها بأريحية إلى حد ما، نجحت في تحقيق انتصارات كبيرة بسهولة".

وواصل "في المباراة الأخيرة، أرى أن منتخب العراق كان بإمكانه أن يكون أكثر جرأة وأن يضغط على المنافس بشكل أكبر من أجل محاولة تحقيق المفاجأة".

وعن توقعه لمباراة السنغال والعراق قال: "المرشح الأبرز هو منتخب السنغال، وهم من سيتحملون ضغط الفوز، لذلك إذا نجح منتخب العراق في جعلهم يشعرون بالتوتر، فقد تكون هناك فرصة لتحقيق المفاجأة، رغم أن الأمر لن يكون سهلًا".

وواصل "النتائج تُعد طبيعية نظرا لفارق المستوى بين العراق ومنافسيه، فبقية المنتخبات تضم لاعبين ينشطون في أقوى دوريات العالم، وهو ما لا يتوفر لدى المنتخب العراقي".

وأتم "بسبب هذا الفارق في المستوى، لم يكن لدى العراق ما يخسره، وكان من الممكن اللعب بجرأة أكبر في بعض المباريات، كما فعلت معهم أمام اليابان في كأس آسيا، لكن أكرر أن النتائج في المجمل تُعد طبيعية".

ويحتل منتخب العراق المركز الأخير في المجموعة التاسعة بعدما تعرض للهزيمة أمام النرويج وفرنسا في انتظار الجولة الأخيرة أمام السنغال.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.