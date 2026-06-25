خبر في الجول - زيد قنبر على رادار 4 أندية مصرية
الخميس، 25 يونيو 2026 - 17:21
كتب : عمرو نبيل
كشف مصدر مقرب من الفلسطيني زيد قنبر مهاجم العربي الكويتي، عن تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الحالية.
زيد قنبر
النادي : العربي
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "المهاجم الفلسطيني تلقى أربع عروض من الدوري المصري، و هناك عرض سعودي من قبل نادي الحزم السعودي".
وواصل "زيد يريد خوض تجربة جديدة بعد نجاحه في الدوري الكويتي".
وخاض زيد مع العربي الكويتي 7 مباريات وتمكن من تسجيل 7 أهداف.
وبدأ مسيرته مع فريق جبل المكبر الفلسطيني، ثم انتقل إلى شباب الذهيرة إعارة، وانتقل منها إلى الوحدات الأردني ثم اتحاد ليبيا، ومنها إلى العربي الكويتي.
وخاض مع منتخب فلسطين 24 مباراة دولية وشارك في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر.
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