انتهت كأس العالم - بنما (0)-(1) كرواتيا.. نهاية المباراة

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:53

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا ضد بنما

يلعب منتخب بنما أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وخسر منتخب بنما أمام غانا في الجولة الافتتاحية، بينما خسرت كرواتيا ضد إنجلترا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق54 جوووووول أول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول السلبي

ق23 رأسية رائعة من خوسيه رودريجيز يتصدى لها حارس كرواتيا ثم تنقذها العارضة

انطلاق المباراة

كأس العالم كرواتيا بنما
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