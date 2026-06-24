تشكيل كأس العالم - كوفاسيتش ضمن تغييرين لـ كرواتيا.. وفاخاردو يقود هجوم بنما

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:27

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا - استراحة الترطيب

أجرى كل من منتخبي كرواتيا وبنما تغييرين على التشكيل الأساسي قبل المواجهة بينهما.

ويلعب منتخب بنما أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 12 من كأس العالم.

وخسر منتخب بنما أمام غانا في المباراة الأولى بهدف دون مقابل، بينما خسرت كرواتيا أمام إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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ويتقاسم منتخبا إنجلترا وغانا الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وجاء تشكيل كرواتيا كالآتي:

المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب ستانيسيتش – يوشكو جفارديول - جوزيب سوتالو - مارين بونجراسيتش

الوسط: لوكا مودريتش - ماريو باساليتش - مارتن باتورينا - ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: إيفان بيرسيتش – بيتار موسى

بينما تشكيل بنما كالآتي:

حراسة المرمى: أورلاندو موسكيرا

الدفاع: سيزار بلاكمان - جيوفاني راموس - خوسيه كوردوبا - أندريس أندرادي.

الوسط: مايكل موريلو - كارلوس هارفي - كريستيان مارتينيز - إدجار يويل بارسيناس.

الهجوم: خوسيه رودريجيز - خوسيه فاخاردو نيلسون

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كأس العالم كرواتيا بنما
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