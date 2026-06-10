كوريلو ديلو سبورت: شروط رانجنيك تعقد ملف الإدارة الرياضية في ميلان

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 17:32

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية عن الشروط التي وضعها رالف رانجنيك من أجل تولي مهمة المدير الرياضي في ميلان خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة فإن رانجنيك اشترط الحصول على استقلالية كاملة في اتخاذ القرارات، إلى جانب إدارة سوق انتقالات الفريق الأول بشكل مباشر، فضلا عن وضع خطط وسياسات جديدة لقطاع الناشئين ضمن مشروعه الرياضي داخل النادي.

وأشارت كوريري ديلو سبورت إلى أن هذه المطالب تأتي في إطار رؤية رانجنيك الشاملة لبناء مشروع طويل المدى مع الروسونيري، يعتمد على وضوح الصلاحيات وتوحيد القرار الفني والإداري داخل النادي.

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وأوضح التقرير إلى أن إدارة ميلان لا تُبدي حماسا لمنح هذا القدر من الاستقلالية، في ظل السياسة الحالية للنادي، وهو ما قد يفتح الباب أمام إتمام الاتفاق مع أوليفر جلاسنر كمدرب دون وجود رانجنيك ضمن الهيكل الإداري.

وفي الوقت نفسه يراقب الاتحاد النمساوي لكرة القدم الموقف عن كثب، ساعيا للإبقاء على رانجنيك ضمن مشروعه مع منتخب النمسا، ما يزيد من تعقيد المشهد داخل ميلان، قبل الحسم النهائي لملفي المدرب والإدارة الرياضية.

رانجنيك ميلان
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