حمزة الجمل مديرا فينا لـ الاتحاد السكندري
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 23:11
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي.
جاء ذلك خلفا للجزائري ميلود حمدي الذي تولى تدريب الاتحاد السكندري في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.
وكان حمزة الجمل بدأ الموسم الماضي مدربا لفريق إنبي قبل أن يرحل قبل أسابيع قليلة من نهاية الموسم.
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل لتقديم حمزة الجمل كمدرب لزعيم الثغر.
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