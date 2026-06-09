الدرندلي: لا توجد رهبة من مواجهة الفرق الكبيرة.. وهناك إيجابيات من ودية البرازيل

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 10:44

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

أشاد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمنتخب مصر بعدم وجود أي رهبة من الفرق الكبيرة.

وقال الدرندلي عبر إم بي سي مصر 2: "تركنا بعض المتعلقات الأقل أهمية في الوقت الحالي بسبب أن كان هناك حمولة زائدة على الطائرة التي نقلتنا من أوهايو إلى سبوكين، لكن هذه المتعلقات ستصل إلينا خلال 48 ساعة".

وأضاف "لا توجد رهبة من اللاعبين خلال المباريات الكبيرة، لعبنا أمام إسبانيا والسعودية والبرازيل خارج أرضنا، وواجهنا روسيا في مصر، لذلك لا توجد الآن أي رهبة لدى اللاعبين".

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وواصل "خسرنا من البرازيل 2-1 لكن الفارق ليس كبيرا، لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وعالجنا نقاط الضعف، بالتأكيد البرازيل منتخب كبير، لكن الإيجابيات كثيرة، والفترة المقبلة أفضل إن شاء الله".

وأتم "بالطبع هناك مكافآت إذا تخطينا دور المجموعات، أريد الإشادة باللاعبين والتزامهم".

وخسر منتخب مصر من البرازيل 2-1 في الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

مصر البرازيل كأس العالم
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