استراحة نهائي كأس عاصمة مصر - إنبي (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 20:32
كتب : FilGoal
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استراحة
ق 45+5: كالوشا يهدر كرة خطيرة من رأسية مرت بجوار المرمى بقليل.
ق 39: جووول طمين من ركلة جزاء.
ق 35: ركلة جزاء لمحمد الشامي بعد عرقلة من عبد الرحمن سمير.
ق 20: مدافع إنبي يبعد كرة خطيرة بعد رأسية من مخلوف.
انطلاق المبراة
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