استراحة نهائي كأس عاصمة مصر - إنبي (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول

رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: اتفقنا مع الجمل لتدريب الفريق

تشكيل نهائي كأس العاصمة – طمين والشامي في هجوم المصري ضد إنبي

انتزع البرونزية.. وادي دجلة يفوز على زد بثنائية في كأس عاصمة مصر

مصدر من الزمالك لـ في الجول: تم التوصل لاتفاق تسوية مع مصدق.. وهذه الخطوة المقبلة