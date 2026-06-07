كأس العالم - لاوتارو: استعددت ذهنيا لعدم تكرار نفس أداء 2022

الأحد، 07 يونيو 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - منتخب الأرجنتين

أوضح لاوتارو مارتينيز لاعب الأرجنتين أنه استعد ذهنيا بشكل جيد لعدم تكرار نفس مستواه في كأس العالم 2022 خلال النسخة التي ستقام بعد أيام.

وقال لاوتارو عبر TYC Sports: "استعددت جيدا خاصة على الصعيد الذهني أكثر من أي شيء آخر لكأس العالم، لأنكم تعلمون ما حدث لي في قطر بسبب إصابتي".

وأضاف "على الصعيد الفردي، كأس العالم 2022 لم تجر الأمور كما أردت ولم أصل للبطولة كما كنت أتمنى".

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وأتم "الآن أشعر أنني بحالة جيدة جدا، علينا أن ندافع عما حقنناه في قطر، ستكون المهمة صعبة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنبقى الأرجنتين في أعلى مرتبة ممكنة".

وتلقى لاوتارو الكثير من الانتقادات خلال كأس العالم 2022 بسبب إهداره للعديد من الفرص المحققة.

وتغلب منتخب الأرجنتين على هندوراس بهدفين دون مقابل في المباراة قبل الأخيرة للتانجو قبل خوض منافسات كأس العالم.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

بينما نجح مارتينيز في صناعة هدف الأرجنتين الثاني بصورة رائعة في الدقيقة 54 بتسجيل جيوليانو سيميوني.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي الذي كان من المتوقع أن يظهر لبضع دقائق خلال المباراة.

ويختتم منتخب الأرجنتين استعداداته الودية بمواجهة أيسلندا في الرابعة من فجر يوم 10 يونيو الجاري.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في كانساس سيتي، ثم يواجه النمسا والأردن.

ويشارك 8 لاعبين في كأس العالم لأول مرة مع الأرجنتين وهم خوان موسو وفاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي وفالنتين باركو ونيكو باز وجوليانو سيميوني وخوسيه لوبيز ونيكولاس جونزاليس.

ويستعد ليونيل ميسي القائد لخوض النسخة السادسة له من كأس العالم بقميص التانجو.

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