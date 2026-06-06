سكالوني يعلنها: ميسي تعافى من الإصابة

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين تعافي ليونيل ميسي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي: "ليونيل ميسي تعافى من الإصابة وتدرب بالفعل مع المجموعة جزئيا وهذا أمر مهم، لم يعد يتدرب بشكل منفصل".

وأضاف "ميسي يتحسن كثيرا وقد يشارك لبضع دقائق في إحدى المباريات الودية، سنرى ما إذا كان ذلك ضد الهندوراس أو أيسلندا".

وأتم "كيف كان حديثي مع ميسي قبل إعلان قائمة كأس العالم؟ أرسلت رسالة له وقال لي إنه ينتظر إعلان القائمة لمعرفة ما إذا كان من ضمنها أم لا، قلت له أنت من ضمن القائمة، هكذا حدث الأمر".

وتعرض ميسي لإصابة عضلية رفقة فريقه إنتر ميامي الأمريكي قبل معسكر منتخب التانجو.

ويخوض منتخب الأرجنتين منافسات البطولة باعتباره حامل اللقب، إذ توج بكأس العالم 2022 في قطر.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في كانساس سيتي، ثم يواجه النمسا والأردن.

ويستعد ليونيل ميسي القائد لخوض النسخة السادسة له من كأس العالم بقميص التانجو.

ويشارك 8 لاعبين في كأس العالم لأول مرة مع الأرجنتين وهم خوان موسو وفاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي وفالنتين باركو ونيكو باز وجوليانو سيميوني وخوسيه لوبيز ونيكولاس جونزاليس.

فيما انضم 17 لاعبا توج بلقب نسخة 2022 في البطولة.