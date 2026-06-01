خبر في الجول – تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري

حددت رابطة الأندية المحترفة موعد مباراة إنبي ضد المصري في نهائي كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم 8 يونيو على ملعب استاد السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.

وستلعب مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع بين زد ووادي دجلة في نفس اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته.

وفاز إنبي على منافسه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

وسجل علي محمود الهدف في الدقيقة الخامسة.

وكان المصري قد انتصر على منافسه زد 6-5 بركلات الترجيح بعد الفوز 1-0 في الإياب.

وسجل الجزائري منذر طمين هدف المصري برأسية بعد عرضية من كريم العراقي في الدقيقة 44.

وخسر المصري مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويعد سيراميكا كليوباترا حاملا للقب بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين دون مقابل.

وتوج سيراميكا كليوباترا بالبطولة 3 مرات متتالية 2023 و2024 و2025.

وحصل مودرن سبورت على البطولة في النسخة الأولى لها في عام 2022 بعد الفوز على غزل المحلة 5-1.