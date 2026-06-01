مباشر أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(0) المغرب.. إلغاء الهدف
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر للناشئين ضد المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.
إلغاء الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو التي أشارت لوجود حالة تسلل.
ق54. جووووول الثاني لمصر عن طريق أحمد بشير برأسية بعد ركنية نفذها دانيال تامر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43. تسديدة من أمير أبو العز تمر بجوار المرمى.
ق33. جووووول أول لمصر عن طريق محمد السيد بعرضية خادعت الحارس وسكنت الشباك.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
