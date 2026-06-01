مباشر كأس العاصمة - المصري (1) (6)-(5) (0) زد.. صلاح محسن يسجل

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

فريق المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام زد على استاد السويس، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز زد بهدف نظيف.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين وادي دجلة وإنبي في المباراة النهائية.

صلاح محسن يسجل الركلة السادسة للمصري.

عبد الرحمن البانوبي يسجل الركة الخامسة لزد.

محمود حمادة يسجل الركلة الخامسة للمصري.

علي جمال يسجل الركلة الرابعة لزد.

كريم العراقي يسجل الركلة الرابعة للمصري.

كيتا يسجل الركلة الثالثة لزد.

كريم بامبو يسجل الركلة الثالثة للمصري.

أحمد الصغيري يسجل لزد الركة الثانية.

محمد مخلوف يسجل للمصري الركلة الثانية.

عبد الله بكري يسجل الركلة الأولى لزد.

عمر الساعي يسجل الركلة الأولى.

بداية ركلات الترجيح.

نهاية الشوط الثاني والتوجه إلى ركلات الترجيح.

ق 90+3: خروج علي لطفي حارس مرمى زد ودخول محمد مزيكا، وعلى الجانب الآخر خرج محمود حمدي ودخل عصام ثروت.

ق 81: تسديدة قوية من عمر الساعي ترتطم في العارضة من ركلة حرة مباشرة.

ق 72: مدافع زد يبعد كرة من على خط المرمى بعد متابعة صلاح محسن عقب تصدي من علي لطفي حارس زد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: محمد الشامي يهدر فرصة محققة بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 43: جووول منذر طمين من رأسية بعد عرضية من كريم العراقي.

ق 36: تسديدة قوية من سامح إبراهيم لاعب زد من خارج منطقة الجزاء تمر بجانب المرمى.

مباراة متوازنة.

بداية المباراة

