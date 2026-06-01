مباشر كأس العاصمة - المصري (1)-(0) زد.. بداية الشوط الثاني
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 17:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام زد على استاد السويس، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز زد بهدف نظيف.
ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بـ الضغط هنا
ويلتقي الفائز من تلك المباراة، أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين وادي دجلة وإنبي في المباراة النهائية.
-------------------
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: محمد الشامي يهدر فرصة محققة بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.
ق 43: جووول منذر طمين من رأسية بعد عرضية من كريم العراقي.
ق 36: تسديدة قوية من سامح إبراهيم لاعب زد من خارج منطقة الجزاء تمر بجانب المرمى.
مباراة متوازنة.
بداية المباراة
نرشح لكم
فيفا يعلن إلزام الأهلي بدفع مستحقات مدرب حراس المرمى السابق للفريق تسوية قضيتين.. فيفا يعلن تقلص قضايا إيقاف قيد الزمالك إلى 16 اتحاد الكرة: غلق باب التقدم للحصول على رخصة الموسم الجديد.. واللجنة تفحص المستندات علي سليمان: تلقيت عروضا كثيرة.. وجماهير إريتريا تشجع مصر منذ جيل أبو تريكة لا جازيتا: الأهلي يكثف مفاوضاته مع فان بوميل.. وتحديد البديل العودة إلى الأهلي.. أشرف داري يعلن رحيله عن كالمار مواعيد مباريات الإثنين 1 يونيو 2026.. إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر خبر في الجول - الأهلي يقترب من تعيين وائل جمعة كمدير للكرة