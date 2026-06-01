انتهت كأس العاصمة - المصري (1) (6)-(5) (0) زد.. الفريق البورسعيدي إلى النهائي

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

فريق المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام زد على استاد السويس، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز زد بهدف نظيف.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بـ الضغط هنا

أخبار متعلقة:
أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري 2025-26 دجلة يتصدر مجموعة تفادي الهبوط والجونة ينتصر على بتروجت في ختام الدوري المصري المصري يعلن توفير حافلات لسفر جماهيره لحضور مواجهة زد في كأس الرابطة

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين وادي دجلة وإنبي في المباراة النهائية.

-------------------

انتهت

عصام ثروت حارس مرمى المصري يتصدى لركلة رأفت خليل لاعب زد.

صلاح محسن يسجل الركلة السادسة للمصري.

عبد الرحمن البانوبي يسجل الركة الخامسة لزد.

محمود حمادة يسجل الركلة الخامسة للمصري.

علي جمال يسجل الركلة الرابعة لزد.

كريم العراقي يسجل الركلة الرابعة للمصري.

كيتا يسجل الركلة الثالثة لزد.

كريم بامبو يسجل الركلة الثالثة للمصري.

أحمد الصغيري يسجل لزد الركة الثانية.

محمد مخلوف يسجل للمصري الركلة الثانية.

عبد الله بكري يسجل الركلة الأولى لزد.

عمر الساعي يسجل الركلة الأولى.

بداية ركلات الترجيح.

نهاية الشوط الثاني والتوجه إلى ركلات الترجيح.

ق 90+3: خروج علي لطفي حارس مرمى زد ودخول محمد مزيكا، وعلى الجانب الآخر خرج محمود حمدي ودخل عصام ثروت.

ق 81: تسديدة قوية من عمر الساعي ترتطم في العارضة من ركلة حرة مباشرة.

ق 72: مدافع زد يبعد كرة من على خط المرمى بعد متابعة صلاح محسن عقب تصدي من علي لطفي حارس زد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: محمد الشامي يهدر فرصة محققة بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 43: جووول منذر طمين من رأسية بعد عرضية من كريم العراقي.

ق 36: تسديدة قوية من سامح إبراهيم لاعب زد من خارج منطقة الجزاء تمر بجانب المرمى.

مباراة متوازنة.

بداية المباراة

المصري زد كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد مباشر كأس العاصمة - وادي دجلة (0)-(1) إنبي.. إنقاذ رااائع المصري يفوز على زد بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا قوي أمام حكم فيفا لمدرب حراس المرمى السابق فيفا يعلن إلزام الأهلي بدفع مستحقات مدرب حراس المرمى السابق للفريق تسوية قضيتين.. فيفا يعلن تقلص قضايا إيقاف قيد الزمالك إلى 16
أخر الأخبار
باليسترا: جاهز للانتقال إلى ناد كبير 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – نادي برقان الكويتي يعلن ضم ثلاثي الأهلي 8 دقيقة | كرة يد
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 28 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس العاصمة - وادي دجلة (0)-(1) إنبي.. إنقاذ رااائع 54 دقيقة | الدوري المصري
المصري يفوز على زد بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة ساعة | الدوري المصري
البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا قوي أمام حكم فيفا لمدرب حراس المرمى السابق 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530130/انتهت-كأس-العاصمة-المصري-1-6-5-0-زد-الفريق-البورسعيدي-إلى-النهائي