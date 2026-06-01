توخيل: لسنا معتادين على حرارة الجو في أمريكا.. ويجب ألا نفرط في التدريب تحت أشعة الشمس

يرى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، إن الحرارة والرطوبة في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون التحدى الأكبر خلال كأس العالم.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو الجاري.

وسافرت بعثة المنتخب الإنجليزي اليوم الإثنين، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المونديال.

وقال توخيل في تصريحات للصحافة الإنجليزية، قبل صعود الطائرة: "لسنا معتادين على التواجد في هذا النوع من الحرارة والرطوبة، وحتى على هذا الارتفاع إذا لعبنا في المكسيك."

وأضاف ستكون هناك الكثير من التحديات، والحرارة هي إحدى التحديات ولكننا مستعدون."

وأكمل المدرب الألماني "تلقينا مساعدة من متخصصين للتوصل إلى حلول تساعد اللاعبين على التكيف مع هذه الأجواء."

وأتم "نعرف بالضبط الوقت المثالي الذي يجب أن يتدرب فيه اللاعبون تحت أشعة الشمس، ويجب ألا نفرط في ذلك."

وسيخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين قبل كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا يوم السبت 6 يونيو، قبل مواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء 10 يونيو.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الـ 12 والأخيرة بجانب كرواتيا وغانا وبنما.

وأتى جدول مواعيد مباريات منتخب إنجلترا في المونديال كالتالي:

إنجلترا × كرواتيا يوم 17 يونيو

إنجلترا × غانا يوم 23 يونيو

بنما × إنجلترا يوم 28 يونيو

قائمة إنجلترا

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).