توخيل: لسنا معتادين على حرارة الجو في أمريكا.. ويجب ألا نفرط في التدريب تحت أشعة الشمس

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 16:16

كتب : FilGoal

توماس توخيل - إنجلترا

يرى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، إن الحرارة والرطوبة في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون التحدى الأكبر خلال كأس العالم.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو الجاري.

وسافرت بعثة المنتخب الإنجليزي اليوم الإثنين، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المونديال.

أخبار متعلقة:
لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا "صدمت وشعرت بخيبة أمل".. ماجواير يعلن غيابه عن قائمة إنجلترا في كأس العالم قائمة إنجلترا - هاري كين وتوني في الهجوم.. وغياب أرنولد وفودين عن كأس العالم

وقال توخيل في تصريحات للصحافة الإنجليزية، قبل صعود الطائرة: "لسنا معتادين على التواجد في هذا النوع من الحرارة والرطوبة، وحتى على هذا الارتفاع إذا لعبنا في المكسيك."

وأضاف ستكون هناك الكثير من التحديات، والحرارة هي إحدى التحديات ولكننا مستعدون."

وأكمل المدرب الألماني "تلقينا مساعدة من متخصصين للتوصل إلى حلول تساعد اللاعبين على التكيف مع هذه الأجواء."

وأتم "نعرف بالضبط الوقت المثالي الذي يجب أن يتدرب فيه اللاعبون تحت أشعة الشمس، ويجب ألا نفرط في ذلك."

وسيخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين قبل كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا يوم السبت 6 يونيو، قبل مواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء 10 يونيو.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الـ 12 والأخيرة بجانب كرواتيا وغانا وبنما.

وأتى جدول مواعيد مباريات منتخب إنجلترا في المونديال كالتالي:

إنجلترا × كرواتيا يوم 17 يونيو

إنجلترا × غانا يوم 23 يونيو

بنما × إنجلترا يوم 28 يونيو

قائمة إنجلترا

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).

إنجلترا كأس العالم توماس توخيل
نرشح لكم
لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات "سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا نائبة وزير الرياضة: أزمة التأشيرات قد تؤثر على الروح المعنوية لمنتخب جنوب إفريقيا فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100%
أخر الأخبار
توخيل: لسنا معتادين على حرارة الجو في أمريكا.. ويجب ألا نفرط في التدريب تحت أشعة الشمس 19 دقيقة | في المونديال
لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا 26 دقيقة | في المونديال
قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم 30 دقيقة | في المونديال
مدرب الجزائر: نستهدف بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات 59 دقيقة | في المونديال
رومانو: موناكو قرر ضم فاتي بشكل نهائي ساعة | ميركاتو
سلوت: كنت أعرف مطالب ليفربول منذ اليوم الأول.. وأغادر والنادي في المكان الذي يستحقه ساعة | الدوري الإنجليزي
فياريال يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530125/توخيل-لسنا-معتادين-على-حرارة-الجو-في-أمريكا-ويجب-ألا-نفرط-في-التدريب-تحت-أشعة-الشمس