اتحاد الكرة: غلق باب التقدم للحصول على رخصة الموسم الجديد.. واللجنة تفحص المستندات

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن اتحاد الكرة إغلاق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم المقبل 2026 - 2027.

ومنح اتحاد الكرة فرصة لأندية القسم الأول للتقدم للحصول على الرخصة عبر منصة التراخيص الإلكترونية.

وحدد الاتحاد موعد انتهاء التقدم للتراخيص يوم 31 مايو السابق.

أخبار متعلقة:
عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب في كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة التقدم بطلب لوزارة الرياضة بشأن نفقات المونديال

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "لجنة منح التراخيص بالاتحاد تباشر حاليًا مراجعة وفحص المستندات والبيانات المقدمة من الأندية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات الخاصة بمنح الرخصة المحلية."

وتوج الزمالك بمسابقة الدوري الموسم الماضي، فيما فاز بيراميدز ببطولة كأس مصر.

وتم العمل لإنهاء تراخيص الأندية ألكترونيا منذ يونيو من عام 2023، بدلا من تقديمها يدويا.

وكانت تقارير أشارت إلى دراسة اتحاد الكرة مدة مهلة تسليم مستندات التراخيص بسبب انقطاع العمل خلال الأيام الماضية لإجازة عيد الأضحى.

ولكن لم يتم مدة مهلة وقفل باب التقديم في اليوم المعلن من قبل.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 30 يونيو آخر موعد لتحديد الأندية المشاركة في المسابقات القارية لموسم 2026 - 2027، واستكمال ملفات التراخيص.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق إلزام المدير الفني في أندية القسم الأول بالحصول على رخصة التدريب الدولية (A-Pro)، مع اشتراط حصول المساعد على رخصة (B) كحد أدنى.

الدوري المصري اتحاد الكرة لجنة فحص التراخيص
نرشح لكم
علي سليمان: تلقيت عروضا كثيرة.. وجماهير إريتريا تشجع مصر منذ جيل أبو تريكة لا جازيتا: الأهلي يكثف مفاوضاته مع فان بوميل.. وتحديد البديل العودة إلى الأهلي.. أشرف داري يعلن رحيله عن كالمار مواعيد مباريات الإثنين 1 يونيو 2026.. إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر خبر في الجول - الأهلي يقترب من تعيين وائل جمعة كمدير للكرة تقرير قطري: صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والشمال عامر عامر الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري المصري 2025-26 أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري 2025-26
أخر الأخبار
قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس اختيارات كأس العالم 8 دقيقة | الوطن العربي
اتحاد الكرة: غلق باب التقدم للحصول على رخصة الموسم الجديد.. واللجنة تفحص المستندات 9 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - ثنائي الأهلي المحترف ضمن الفريق الثاني بالدوري الإفريقي 12 دقيقة | كرة سلة
ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم 23 دقيقة | في المونديال
أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100% 27 دقيقة | في المونديال
علي سليمان: تلقيت عروضا كثيرة.. وجماهير إريتريا تشجع مصر منذ جيل أبو تريكة 28 دقيقة | الدوري المصري
رافينيا: أنا أكثر جاهزية ذهنيا قبل هذه النسخة من كأس العالم.. ونحتاج لتحسين الدفاع 41 دقيقة | في المونديال
دي لا فوينتي: يامال سيكون جاهزا لمواجهة كاب فيردي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530107/اتحاد-الكرة-غلق-باب-التقدم-للحصول-على-رخصة-الموسم-الجديد-واللجنة-تفحص-المستندات