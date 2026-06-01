اتحاد الكرة: غلق باب التقدم للحصول على رخصة الموسم الجديد.. واللجنة تفحص المستندات

أعلن اتحاد الكرة إغلاق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم المقبل 2026 - 2027.

ومنح اتحاد الكرة فرصة لأندية القسم الأول للتقدم للحصول على الرخصة عبر منصة التراخيص الإلكترونية.

وحدد الاتحاد موعد انتهاء التقدم للتراخيص يوم 31 مايو السابق.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "لجنة منح التراخيص بالاتحاد تباشر حاليًا مراجعة وفحص المستندات والبيانات المقدمة من الأندية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات الخاصة بمنح الرخصة المحلية."

وتوج الزمالك بمسابقة الدوري الموسم الماضي، فيما فاز بيراميدز ببطولة كأس مصر.

وتم العمل لإنهاء تراخيص الأندية ألكترونيا منذ يونيو من عام 2023، بدلا من تقديمها يدويا.

وكانت تقارير أشارت إلى دراسة اتحاد الكرة مدة مهلة تسليم مستندات التراخيص بسبب انقطاع العمل خلال الأيام الماضية لإجازة عيد الأضحى.

ولكن لم يتم مدة مهلة وقفل باب التقديم في اليوم المعلن من قبل.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 30 يونيو آخر موعد لتحديد الأندية المشاركة في المسابقات القارية لموسم 2026 - 2027، واستكمال ملفات التراخيص.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق إلزام المدير الفني في أندية القسم الأول بالحصول على رخصة التدريب الدولية (A-Pro)، مع اشتراط حصول المساعد على رخصة (B) كحد أدنى.