استعدادا لكأس العالم.. فاخوري يسجل والأردن يخسر من سيوسرا برباعية وديا
الأحد، 31 مايو 2026 - 20:22
كتب : FilGoal
حقق منتخب سويسرا فوزا وديا على الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف.
عودة فاخوري
النادي : بيراميدز
المباراة أقيمت على ملعب كيبون بارك بسويسرا استعدادا لمشاركة المنتخبين في كأس العالم 2026.
تقدم بريل إمبولو بالهدف الأول لسويسرا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.
وأضاف دان ندوي الهجف الثاني بالدقيقة 33.
وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل جرانيت تشاكا الهدف الثالث لسويسرا من ركلة جزاء جديدة.
في الشوط الثاني أحرز عودة فاخوري لاعب بيراميدز هدف الأردن الوحيد بالدقيقة 52.
وأنهى كريستيان فاسناخت رباعية سويسرا بهف جديد بالدقيقة 79.
وسيلعب منتخب سويسرا بالمجموعة الثانية في كأس العالم مع قطر والبوسنة والهرسك وكندا.
بينما يقع منتخب الأردن بالمجموعة العاشرة مع الأرجنتين والجزائر والنمسا.
نرشح لكم
قائمة الجزائر - محرز يقود الهجوم.. وتواجد زيدان في الاختيارات النهائية لـ كأس العالم مدرب تونس: كأس العالم حلم الطفولة للجميع.. وهدفنا المغادرة دون ندم العراق يتفوق على أندورا بهدف علي يوسف استعدادا لكأس العالم أمم إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد المغرب.. والقناة الناقلة الخليج: جوزيه جوميز اقتنع بمشروعنا.. والعرض المالي لم يكن الأعلى كأس العالم - فهد الأحمد الصباح.. شهيد دسمان الذي دخل تاريخ المونديال للأسباب الخاطئة الرياضية: النصر يسدد 6 ملايين لـ تشيلسي وبايرن ميونيخ بعد التتويج بالدوري السعودي الرياضية: جوزيه جوميز يقترب من الاستمرار مع الفتح