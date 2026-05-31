استعدادا لكأس العالم.. فاخوري يسجل والأردن يخسر من سيوسرا برباعية وديا

حقق منتخب سويسرا فوزا وديا على الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب كيبون بارك بسويسرا استعدادا لمشاركة المنتخبين في كأس العالم 2026.

تقدم بريل إمبولو بالهدف الأول لسويسرا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وأضاف دان ندوي الهجف الثاني بالدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل جرانيت تشاكا الهدف الثالث لسويسرا من ركلة جزاء جديدة.

في الشوط الثاني أحرز عودة فاخوري لاعب بيراميدز هدف الأردن الوحيد بالدقيقة 52.

وأنهى كريستيان فاسناخت رباعية سويسرا بهف جديد بالدقيقة 79.

وسيلعب منتخب سويسرا بالمجموعة الثانية في كأس العالم مع قطر والبوسنة والهرسك وكندا.

بينما يقع منتخب الأردن بالمجموعة العاشرة مع الأرجنتين والجزائر والنمسا.