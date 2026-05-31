فرانكفورت يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت يوم الأحد تعيين أدي هوتر كمدير فني للفريق.

ووقع المدرب النمساوي على عقد يربطه بفرانكفورت حتى صيف 2029.

ويعود هوتر إلى فرانكفورت بعد رحيله عن النادي في عام 2021.

حيث سبق أن أمضى 3 أعوام في تدريب الفريق.

وقاد فرانكفورت خلال تلك الفترة إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2019.

وكانت التجربة الأخيرة لهوتر حين تولى تدريب موناكو قبل أن يتعرض للإقالة في أكتوبر الماضي.

وتم تعيين هوتر خلفا للإسباني ألبرت رييرا الذي أقيل بنهاية الموسم.

وقاد الإسباني الفريق في 14 مباراة واكتفى بتحقيق الفوز في 4 مباريات.

وأنهى فرانكفورت الموسم في المركز الثامن بترتيب الدوري الألماني.

وفشل الفريق في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.