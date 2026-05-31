فوت ميركاتو: اتحاد جدة يدخل سباق التعاقد مع كوناتي

ذكر موقع فوت ميركاتو أن نادي اتحاد جدة السعودي سباق التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول هذا الصيف، ويمكنه الانتقال مجانا لأي فريق.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة يراقب وضع المدافع الفرنسي عن كثب ويُظهر اهتمامًا كبيرًا بضمه.

ويعتبر كوناتي هدفًا رئيسيًا لتعزيز خط دفاع النمور، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن انتهاء عقد كوناتي مع ليفربول وإمكانية انتقاله مجانا لأي فريق فتحا الباب أمام عدة أندية مهتمة بخدماته، من بينها نادي اتحاد جدة.

وبعد خمس سنوات مع ليفربول، يستعد كوناتي لفتح صفحة جديدة في مسيرته، بعدما انضم إلى النادي الإنجليزي عام 2021 قادمًا من لايبزيج مقابل 40 مليون يورو.

وخلال فترة وجوده مع الريدز، شارك إبراهيما في 183 مباراة وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، إضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم محاولات إدارة ليفربول المتكررة لتجديد عقده، فإن المدافع الفرنسي البالغ 27 عامًا اختار عدم التمديد، حيث ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو.

ويرتبط اسم كوناتي بالانتقال إلى ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان

وبدأ كوناتي مسيرته مع ناشئي سوشو الفرنسي، قبل الانتقال إلى لايبزيج الألماني عام 2017 ليقضي معه 4 سنوات قبل الانتقال إلى ليفربول.

ولعب كوناتي الموسم الماضي 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفين.

وضم ليفربول الفرنسي جيريمي جاكيه قادما من ستاد رين، في صفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني كثاني أغلى مدافع يضمه الريدز.

كما يتواجد اللاعب الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني الذي ضمه ليفربول الصيف الماضي، قادما من بارما الإيطالي، ولكن تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته الموسم الماضي.