فوت ميركاتو: اتحاد جدة يدخل سباق التعاقد مع كوناتي

الأحد، 31 مايو 2026 - 16:36

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - بنفيكا وليفربول

ذكر موقع فوت ميركاتو أن نادي اتحاد جدة السعودي سباق التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول هذا الصيف، ويمكنه الانتقال مجانا لأي فريق.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة يراقب وضع المدافع الفرنسي عن كثب ويُظهر اهتمامًا كبيرًا بضمه.

أخبار متعلقة:
جابرييل يتحدث عن ألم إهدار ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي دوري الأبطال إدارة نيس توجه رسالة لجماهير النادي بعد البقاء بالدوري الفرنسي.. وتعترف بالتقصير أسكتلندا تستدعي فليتشر بدلا من جيلمور في قائمة كأس العالم مع قرب تعافيه من الإصابة.. يامال يشارك في تدريبات إسبانيا

ويعتبر كوناتي هدفًا رئيسيًا لتعزيز خط دفاع النمور، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن انتهاء عقد كوناتي مع ليفربول وإمكانية انتقاله مجانا لأي فريق فتحا الباب أمام عدة أندية مهتمة بخدماته، من بينها نادي اتحاد جدة.

وبعد خمس سنوات مع ليفربول، يستعد كوناتي لفتح صفحة جديدة في مسيرته، بعدما انضم إلى النادي الإنجليزي عام 2021 قادمًا من لايبزيج مقابل 40 مليون يورو.

وخلال فترة وجوده مع الريدز، شارك إبراهيما في 183 مباراة وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، إضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم محاولات إدارة ليفربول المتكررة لتجديد عقده، فإن المدافع الفرنسي البالغ 27 عامًا اختار عدم التمديد، حيث ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو.

ويرتبط اسم كوناتي بالانتقال إلى ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان

وبدأ كوناتي مسيرته مع ناشئي سوشو الفرنسي، قبل الانتقال إلى لايبزيج الألماني عام 2017 ليقضي معه 4 سنوات قبل الانتقال إلى ليفربول.

ولعب كوناتي الموسم الماضي 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفين.

إجمالا شارك كوناتي في 183 مباراة منذ انضمامه مع ليفربول، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة، وبطولة لكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لبطولتي كأس كاراباو.

وضم ليفربول الفرنسي جيريمي جاكيه قادما من ستاد رين، في صفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني كثاني أغلى مدافع يضمه الريدز.

كما يتواجد اللاعب الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني الذي ضمه ليفربول الصيف الماضي، قادما من بارما الإيطالي، ولكن تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته الموسم الماضي.

إبراهيما كوناتي ليفربول اتحاد جدة
نرشح لكم
تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره تقرير: يوفنتوس يترقب قرار ريال مدريد لحسم صفقة براهيم دياز موندو ديبورتيفو: نونيز يدخل حسابات برشلونة مع اقترابه من الرحيل عن الهلال تقرير قطري: صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والشمال موندو ديبورتيفو: أنسو فاتي يقترب من الرحيل النهائي عن برشلونة لا جازيتا: بطلب من كيفو.. إنتر يدخل سباق التعاقد مع كورتس جونز بعد 16 عاما في أوروبا.. أوتاميندي ينضم لـ ريفر بليت جوردون: أتحدث الإسبانية جيدا لأنني كنت أعرف أنني سألعب لـ برشلونة مستقبلا
أخر الأخبار
كرة يد - بعد 15 لقبا.. باسم السبكي يعلن رحيله عن الترجي ويكشف اللقب الأغلى 42 دقيقة | رياضات أخرى
فوت ميركاتو: اتحاد جدة يدخل سباق التعاقد مع كوناتي 52 دقيقة | ميركاتو
عودة تومياسو ووداعية يوشيدا.. اليابان تهزم أيسلندا وديا قبل كأس العالم 57 دقيقة | في المونديال
مباشر كرة سلة - الأهلي (42)-(61) أهلي بنغازي.. الفترة الثالثة ساعة | رياضات أخرى
من ملعب البيسبول إلى كرة القدم.. تأثير إحصاءات "المونيبول" على اللعبة ساعة | في المونديال
جابرييل يتحدث عن ألم إهدار ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب نيجيريا يفجر مفاجأة: استبعدت أوسيمين بسبب احتمال انتقاله من جالاتاسراي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب تونس: كأس العالم حلم الطفولة للجميع.. وهدفنا المغادرة دون ندم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530062/فوت-ميركاتو-اتحاد-جدة-يدخل-سباق-التعاقد-مع-كوناتي