أرتيتا: إذا شكرت لاعبي فريقي ألف مرة لن يكفي.. وأنريكي أفضل مدرب في العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 10:38

كتب : FilGoal

توجه ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال بالشكر للاعبي فريقه رغم خسارة لقب دوري أبطال أوروبا.

وواصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال أرتيتا عبر صحيفة ليكيب: "أبلغت لاعبي فريقي أن توجيه الشكر لهم ألف مرة لن يكون كافيا، بعد ما قدموه".

وأضاف "يجب أن نتجاوز هذا الألم أولا، ثم ننهض مجددا ونواصل الطريق".

وتابع: "أهنئ باريس سان جيرمان، وأخص لويس إنريكي بالتهنئة، لأنه بالنسبة لي أفضل مدرب في العالم".

وأوضح "ما حدث لم يكن ضمن خطتنا، لكن يجب الاعتراف أن ذلك كان أيضا بسبب قوة باريس".

وعن خطته في الفترة المقبلة، قال: "سأحصل على عدة أيام مع عائلتي، ثم سنعود للعمل لاتخاذ قرارات مهمة".

واختتم أرتيتا تصريحاته "يجب أن نكون طموحين وسريعين وذكيين جدا في قراراتنا خلال المرحلة القادمة".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

كاتب التاريخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حصل على البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، إذ توج بالبطولة مع برشلونة في 2015.

وفي إفريقيا، عادل أشرف حكيمي رقم صامويل إيتو في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 3 ألقاب.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

