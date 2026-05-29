في الجول موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا

الجمعة، 29 مايو 2026 - 11:02

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

تعرض ياسر إبرهيم، ومهند لاشين ثنائي منتخب مصر للإصابة خلال مواجهة روسيا الودية.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام روسيا بهدف مقابل لا شيء على استاد القاهرة سجله مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" استعدادا لكأس العالم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مهند لاشين وياسر ابراهيم تعرضا لكدمات خلال مباراة روسيا، ولكن الثنائي جاهز للسفر للمشاركة في كأس العالم.

الجهاز الفني بقيادة حسام حسن سيحسم اليوم الجمعة اسم اللاعب الذي سيخرج من القائمة المسافرة لخوض البطولة

وأعلن حسام حسن قائمة أولية مكونة من 27 لاعبا، على أن يتم استبعاد اسم جديد وتقليصها إلى 26 لاعبا.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.

