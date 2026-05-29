مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 مايو - 4 مباريات في ختام الدوري المصري

يشهد اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026 ختام منافسات الدوري المصري لموسم 2025-2026.

ويقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 مايو والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم مباريات الجولة 13 والأخيرة من منافسات مجموعة تحديد الهبوط بإقامة 4 مباريات.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي، وغزل المحلة أمام حرس الحدود.

فيما يواجه زد نظيره كهرباء الإسماعيلية، والمقاولون العرب ضد مودرن سبورت.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة أون سبورت.

غزل المحلة × حرس الحدود.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة أون سبورت.

زد × كهرباء الإسماعيلية .. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة أون سبورت.

المقاولون العرب× مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة أون سبورت.